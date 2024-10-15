«Дачная амнистия» теперь распространяется на хозпостройки

Госдума РФ в двух чтениях одобрила законопроект, который расширяет действие «дачной амнистии» на хозяйственные постройки и дома для нескольких семей. Этот документ появился 15 октября в электронном реестре нижней палаты парламента, сообщает газета «Известия» .

Законопроект подразумевает расширение упрощенной регистрации для хозяйственных построек, расположенных на дачных участках, таких как сараи, бани и летние кухни. Также он предлагает упростить процесс регистрации домов, предназначенных для проживания нескольких семей.

При этом права упрощенной регистрации не распространяются на объекты недвижимости, признанные судом самовольными постройками и подлежащие сносу.

Как указано в пояснительной записке, после вступления закона в силу информация о таких объектах будет включена в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании технических паспортов или оценочных документов, если они находились на учете до 1 января 2013 года в составе домовладения, а человек обладает соответствующим земельным участком.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил на заседании, что цели законопроекта направлены на защиту законных интересов граждан при государственной регистрации прав на их недвижимость. Он также добавил, что с начала работы над законопроектом более 15 млн россиян воспользовались упрощенной процедурой оформления недвижимости.