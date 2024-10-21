Названы районы Москвы с самым высоким ростом цен на элитные квартиры

Первое место в рейтинге занял Арбат. Там средняя цена 1 кв. м в III квартале 2024 года выросла на 8,47%, до 1,71 млн руб., по сравнению с I кварталом. Рост цен на жилье заметен и в Хамовниках: стоимость 1 «квадрата» возросла на 8,27%, до 1,57 млн руб.

На третьем месте расположился Пресненский район столицы. Там жилье подорожало на 2,26%, до 948 тыс. руб. за 1 кв. м. Также 1 кв. м жилья возрос в цене на 2,08%, до 2,44 млн руб., в районе Якиманка и на 1,76%, до 2,3 млн руб., — в Тверском районе.

В III квартале этого года зафиксировано и снижение цен на элитное жилье. Так, 1 кв. м на Чистых прудах подешевел на 3,44%, до 2,8 млн руб., а в Замоскворечье — на 5,84%, до 1,61 млн руб.

Эксперты отмечают, что такие колебания в цене на элитное жилье считаются нормой. Они связаны либо с продажей остатков квартир, либо с переводом части лотов в резерв.

Всего за январь — август этого года наибольший темп роста цен на квартиры зафиксирован в Хамовниках.

Ранее стало известно, что цены на аренду съемных квартир в Москве пробили потолок. Эксперты отметили, что стоимость будет высокой, пока ЦБ РФ не снизит ставку.