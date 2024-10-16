Эксперты ответили, снизится ли стоимость на съемное жилье в ближайшее время

По информации известного интернет-ресурса в области недвижимости, аренда жилья в Москве увеличилась на 33–35% в 2024 году. К концу сентября наблюдалось почти полное прекращение роста цен. В настоящее время средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет около 45–50 тысяч рублей, двухкомнатной — 70–80 тыс., а трехкомнатной — 90–100 тыс. рублей.

«Стоимость будет высокой до тех пор, пока Центробанк РФ не снизит ключевую ставку и, соответственно, не упадут ставки по ипотеке, которые сейчас достигли уже 21–23 процентов», — объяснил финансовый аналитик Артем Извольский.

По его словам, до конца года ключевая ставка не будет снижаться, в связи с чем как аренда, так и ипотека дешеветь не будут.

Член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов отметил, что с увеличением стоимости аренды жилья, многие стали чаще рассматривать возможность совместной аренды. Эксперт добавил, что другим вариантом для экономии является аренда недвижимости в ближайшем Подмосковье, предпочтительно недалеко от железнодорожной станции, а еще лучше — рядом с МЦД. Кроме того, сэкономить средства можно, арендовав комнату в немноголюдной коммунальной квартире или небольшую студию. Уровень комфорта будет ниже, однако и расходы также окажутся меньше.

По словам риелтора, арендаторы находятся в ситуации, когда не могут позволить себе снять достойное жилье. Поэтому он полагает, что сначала спрос сместится в сторону комнат в коммунальных квартирах и студийных объектов, а затем, после Нового года, можно ожидать снижение цен на квартиры.