Назван топ-3 трендов, которые будут влиять на цену стройматериалов в 2025 году

Рост цен на стройматериалы в РФ может оказаться более умеренным, чем в 2024 году

В течение 2025 года на стоимость строительных материалов в России будут влиять 3 основных тренда. Ожидается, что рост цен на стройматериалы в 2025 году будет более умеренным, чем в 2024-м, динамика составит 5-10%, сообщили РИАМО аналитики компании РОКВУЛ и ее подразделения «Рокфон».

Согласно выводам экспертов по итогам исследования динамики цен на рынке стройматериалов в России, темпы удорожания строительной продукции существенно снизились в 2024 году. Если в 2023 году рост цен достигал 15%, то за прошедший период 2024 года показатель составил лишь 11%, об этом также свидетельствуют данные министерства строительства и ЖКХ РФ. Аналитики видят причину замедления в сокращении потребительского спроса, вызванного повышением ставок по ипотечным кредитам и сворачиванием некоторых программ льготного кредитования.

«В 2024 году бурный рост на рынке стройматериалов сменился умеренным спросом, вернулась характерная для отрасли сезонность. Стабилизация произошла из-за повышения ключевой ставки ЦБ и окончания программы льготной ипотеки: в III квартале продажи новостроек сократились в среднем на 20% по сравнению с первой половиной года. Ипотечный бум сменился на разумное потребление», — прокомментировал текущую ситуацию директор по продажам компании РОКВУЛ Роман Карташев.

Строительный рынок в 2025 году ожидает спокойный период, хотя специалисты не прогнозируют падения стоимости стройматериалов или застоя в отрасли. Аналитики уже сейчас обозначили трио основных факторов, определяющих такое развитие событий.

Дорогие деньги и инфляция

В 2025 году одним из самых значимых факторов для бизнеса станут дорогие кредиты — это окажет влияние на реализацию инвестпроектов и изменение общего ландшафта строительной отрасли. Ожидается, что ключевая ставка Банка России существенно не снизится, поэтому потребительская активность пойдет на спад — и такого бума, какой был на рынке стройматериалов последние три года, уже не предвидится. Сроки реализации проектов со стороны девелоперов вырастут, что также может повлечь за собой ослабление спроса.

«При этом цены на стройматериалы вряд ли снизятся, скорее, продолжат рост, но уже более умеренно. Темпы инфляции не замедляются, а вот затраты на производство и логистику, наоборот, растут. Увеличилась почти в два раза и кредитная нагрузка на организации — частично ее переложат на потребителя. Рост коммунальных платежей, повышение тарифов на перевозки со стороны РЖД, необходимость индексации заработных плат также не способствуют снижению цен. Кроме того, возможен дефицит стройматериалов из-за ограниченных производственных мощностей — высокая ставка ЦБ осложняет открытие новых производств и модернизацию текущих», — пояснил Карташев.

Вложения в ИЖС и ремонт

По данным Росстата, за 10 месяцев 2024 года в стране возвели 58,1 млн кв. м индивидуальных жилых домов, что на 16% больше аналогичного периода прошлого года. И в ближайшее время темпы частного строительства не снизятся: неслучайно каждый пятый кредит в России сегодня выдается на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Кроме того, с 2025 года в России вводится предельный срок освоения земли под индивидуальное жилищное строительство: работы на участке необходимо будет начать в течение трех лет после покупки. Иначе последуют штрафные санкции.

Изменения в законодательстве могут подстегнуть и без того высокую активность в сфере ИЖС — все это, в свою очередь, скажется и на потребности россиян в строительных материалах.

«Нельзя списывать со счетов и ремонтные работы: в 2025 году в уже купленных квартирах люди будут заниматься отделкой. Также мы предполагаем, что часть россиян, откладывающих деньги на приобретение нового жилья, откажется от этой идеи в силу высоких ставок по ипотеке и сделает упор на капитальный ремонт своих квартир или домов. Это доступный вариант улучшения жилищных условий. Например, сегодня растет спрос на качественную звукоизоляцию, и этот тренд получит развитие в 2025 году. Человек не хочет быть частью жизни соседа и наоборот», — уверен Роман Карташев.

Коммерческое и социальное строительство

Стагнация рынка жилой недвижимости в 2025 году может частично компенсироваться активным строительством коммерческой, производственной и социальной инфраструктуры — от офисных и складских помещений, новых заводских цехов до школ и больниц. Так, по данным консалтинговой компании Nikoliers, суммарный объем ввода торговой, офисной и складской недвижимости в эксплуатацию в России по итогам 2024 года достигнет пиковых 6,4 млн кв. м, а в 2025 году ожидается новый рекорд — 8 млн кв. м. Это направление, как и возведение объектов социальной инфраструктуры, будет дополнительно поддерживать спрос на строительные и отделочные материалы.

«Потребность в стройматериалах есть, но мы ожидаем, что рост цен на них в 2025 году будет более умеренным, чем в 2024-м. Динамика в 5-10%, в зависимости от категории стройматериалов, выглядит обоснованной», — добавляет Роман Карташев.

Согласно оценкам IBC Real Estate, в 2024 году инвестиции в бизнес-центры достигли 354 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатели 2023 года. Компании активно вкладываются в улучшение условий для своих сотрудников — это важное преимущество при поиске и удержании персонала на дефицитном рынке труда. Эксперты уверены, что тренд получит развитие и в 2025 году, проявляясь не только в строительстве новых офисов, но и в обновлении старых.

«При ремонте офисов и социальных объектов максимальное внимание уделяется акустике и звукоизоляции, так как это прямо влияет на самочувствие людей и производительность труда. Исследование РОКВУЛ и hh.ru показало, что у 31% россиян шум на работе вызывает головную боль, а еще 36% не могут сосредоточиться на выполнении обязанностей из-за громких звуков вокруг. По нашим оценкам, наибольшим спросом в 2025 году будут пользоваться стеновые панели и специальные акустические острова, которые позволяют создать акустический комфорт в помещениях с самыми разными исходными характеристиками. Кроме того, такие элементы могут стать ярким акцентом в интерьере», — рассказала эксперт «Рокфона» (бизнес-подразделение компании РОКВУЛ) Алена Кавокина.

Несмотря на то, что, по всем прогнозам, общая потребительская активность в строительном секторе в 2025 году пойдет на спад, эксперты уверены — тотального падения спроса на стройматериалы, как и снижения цен, не произойдет.