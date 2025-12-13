Найдена исчезнувшая обманутая пенсионерка в подмосковных Люберцах

Бабушку, пропавшую после того, как ее, предположительно, выгнали из квартиры в Московской области, нашли. По ее словам, новые хозяева заставили ее покинуть жилье, не дав собрать вещи, сообщает SHOT .

По словам пожилой женщины, квартиру арестовывали несколько раз. Однако затем выставили на торги за три с половиной млн рублей.

Причина в том, что арендатор, предположительно, взял кредит, однако не смог его выплатить. В результате занял средства у приятеля.

После этого жилье было продано в марте 2024 года. Квартирой теперь владеет мужчина из Подольска. Он несколько раз требовал от 72-летней пенсионерку выписаться из жилья.

Пожилая подчеркнула, что суд занял сторону новых хозяев. Те в один из дней пришли в жилье и, предположительно, начали выбрасывать мебель, иные вещи на улицу.

Пенсионерку, предположительно, выгнали в подъезд. Ей не дали время на сборы и поиск жилья.

Женщине сняли квартиру. Там она живет уже несколько дней. Кошку Дарью отдали соседям на время, а собаку на передержку.

Ранее сообщалось, что бабушка Галина Егоровна в 2002 году поселила в двухкомнатной квартире в Люберцах женщину и ее взрослого сына. В 2017-м женщина прописала семью у себя.

Три года назад парень, предположительно, попросил пенсионерку взять на себя кредит. Когда она сделала это, мужчина отметил, что не сможет отдать средства. Он предложил занять их у знакомого.

Галину привезли в Москву. Там взяли кредит под залог квартиры. Приятель квартиранта погасил кредит, а затем подал в суд на пожилую женщину, поскольку она не вернула ему средства.

Галину выписали из жилья до вынесения вердикта. Квартиру продали на торгах.

Недавно женщину выселили на улицу вместе с питомцами — собакой и кошкой. Потом женщина пропала, но ее в итоге нашли.

