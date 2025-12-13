Найдена исчезнувшая обманутая пенсионерка в подмосковных Люберцах
Фото - © скриншот/Telegram-канал SHOT
Бабушку, пропавшую после того, как ее, предположительно, выгнали из квартиры в Московской области, нашли. По ее словам, новые хозяева заставили ее покинуть жилье, не дав собрать вещи, сообщает SHOT.
По словам пожилой женщины, квартиру арестовывали несколько раз. Однако затем выставили на торги за три с половиной млн рублей.
Причина в том, что арендатор, предположительно, взял кредит, однако не смог его выплатить. В результате занял средства у приятеля.
После этого жилье было продано в марте 2024 года. Квартирой теперь владеет мужчина из Подольска. Он несколько раз требовал от 72-летней пенсионерку выписаться из жилья.
Пожилая подчеркнула, что суд занял сторону новых хозяев. Те в один из дней пришли в жилье и, предположительно, начали выбрасывать мебель, иные вещи на улицу.
Пенсионерку, предположительно, выгнали в подъезд. Ей не дали время на сборы и поиск жилья.
Женщине сняли квартиру. Там она живет уже несколько дней. Кошку Дарью отдали соседям на время, а собаку на передержку.
Ранее сообщалось, что бабушка Галина Егоровна в 2002 году поселила в двухкомнатной квартире в Люберцах женщину и ее взрослого сына. В 2017-м женщина прописала семью у себя.
Три года назад парень, предположительно, попросил пенсионерку взять на себя кредит. Когда она сделала это, мужчина отметил, что не сможет отдать средства. Он предложил занять их у знакомого.
Галину привезли в Москву. Там взяли кредит под залог квартиры. Приятель квартиранта погасил кредит, а затем подал в суд на пожилую женщину, поскольку она не вернула ему средства.
Галину выписали из жилья до вынесения вердикта. Квартиру продали на торгах.
Недавно женщину выселили на улицу вместе с питомцами — собакой и кошкой. Потом женщина пропала, но ее в итоге нашли.
