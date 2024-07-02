Надземный шестиэтажный паркинг построят в подмосковном ЖК «Равновесие»

Надземный шестиэтажный паркинг на 494 машино-места построят в ЖК «Равновесие» Одинцовского г. о. Общая площадь здания составит 13,9 тыс. кв. метров. Разрешение на строительство выдано министерством жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме классических парковочных мест, в состав паркинга войдут шесть увеличенных мест для инвалидов, а также четыре машино-места для электромобилей, оборудованных зарядными станциями. Для удобства перемещения между этажами паркинг оборудуют лифтом.

«Наша компания всегда тщательно прорабатывает инфраструктуру возводимых жилых комплексов. Квартал «Равновесие» мы возводим в соответствии с концепцией «двор без машин», что позволяет жителям в полной мере наслаждаться территорией и делает ее безопасной. В свою очередь, наличие надземного паркинга даст резидентам возможность комфортно эксплуатировать личные автомобили», — заявил заместитель генерального директора по строительству ГК «КОРТРОС» Николай Складнев.

Помимо классических парковочных мест, в состав шестиэтажного паркинга войдут шесть увеличенных мест для инвалидов, а также четыре машино-места для электромобилей, оборудованных зарядными станциями. Для удобства перемещения между этажами паркинг оборудован лифтом.

ЖК «Равновесие» возводится вблизи города Одинцово. На масштабной площади 23 га расположено всего 11 домов клубного формата от 4 до 6 этажей — плотность застройки минимальна. В каждом из двух шестиэтажных домов 3-й очереди запроектировано до 350 квартир: от эргономичных студий до просторных четырехкомнатных квартир площадью от 28 до до 91,2 кв. метров. Помимо традиционных лотов, в ЖК «Равновесие» представлены редкие форматы жилья: с собственным патио и открытыми террасами. Благодаря малоэтажности и увеличенной площади остекления из окон открываются живописные виды на обширную лесопарковую зону. Также в обоих корпусах появятся одноэтажный подземный паркинг и кладовые.

Внутренняя территория жилого комплекса предусматривает все для комфортного времяпрепровождения и отдыха: зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки. На первых этажах жилых корпусов откроются кафе, рестораны и прочие объекты коммерческой инфраструктуры. В рамках 1-й очереди строительства в эксплуатацию введен детский сад на 360 воспитанников. Также на территории перспективной застройки «Равновесия» запланировано строительство масштабного общеобразовательного кластера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.