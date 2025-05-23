На стадионе «Полет» в Лыткарине построят новое футбольное поле с подогревом

В городском округе Лыткарино на улице Парковая, д. 30/24, продолжаются работы по капитальному ремонту стадиона «Полет». Работы выполняются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные. Рабочие проводят выемку грунта, для последующей укладки подложки для искусственного поля.

Общая площадь стадиона — более 8,5 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта строители сделают искусственное покрытие на футбольном поле для ежедневных тренировок, построят трибуны на 700-1 000 человек, создадут современное поле для игры в баскетбол и волейбол, воркаут площадку и обновят беговые дорожки. На территории стадиона построят здание, где расположатся раздевалки, душевые и санузлы, инвентарная и тренерская комнаты, медпункт и хозблок.

Будет оборудована парковка на 20 машиномест.

Это единственный стадион в городском округе Лыткарино и жители с нетерпением ждут его открытия.

Завершить работы на объекте планируют до конца 2025 года.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.