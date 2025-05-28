На стадионе «Феникс» в Орехово-Зуеве строят современную спортивную площадку

На стадионе «Феникс» в Ликино-Дулеве Орехово-Зуевского округа строят современную спортивную площадку. Зимой здесь оборудуют каток, а летом можно будет играть в теннис, устраивать спортивные соревнования и другие мероприятия. Микрорайон вокруг стадиона густонаселенный, и спорткомплекс активно используют дети, молодежь и люди серебряного возраста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спортплощадка — результат государственно-частного партнерства между бюджетом Орехово-Зуевского городского округа и заводом ЛиАЗ. Жители, выступавшие за строительство, живут рядом и контролируют процесс. Строительство началось, и есть надежда, что оно завершится в срок», — отметил депутат Московской областной думы Эдуард Живцов.

Ранее стало известно, что на территории стадиона «Русич» в Ликино-Дулеве завершен демонтаж старых конструкций, и подрядчик готовится к следующему этапу работ. В ближайшие дни начнется разработка котлована под фундамент здания с трибунами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.