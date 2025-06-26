Мособлдума провела Открытую трибуну по вопросам расселения аварийного жилья в Шатуре

В ходе мероприятия своим опытом расселения граждан из аварийного жилья представили главы пяти городских округов Подмосковья, в том числе глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий.

«Сейчас продолжается расселение домов, признанных аварийными, до 1 апреля 2025 года. Порядка 800 тыс. кв. м будет расселяться, в которых проживает почти 50 тыс. наших жителей. На этот год объем финансирования по госпрограмме на расселение граждан из аварийного жилья превышает 24 млрд рублей. Это средства областного и местных бюджетов», — сказал Олег Рожнов.

На сегодняшний день в Шатуре 1276 МКД. Из них 64 дома — признаны аварийными до 1 января 2017 года, 123 дома — до 1 января 2022 года и 219 — после 1 января 2022 года. С 2022 по 2024 годы введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома, в которые расселены 974 жителя из 60 аварийных домов.

«В этом году введены в эксплуатацию два многоквартирных дома в поселках Туголесский Бор и Радовицкий для расселения 18 аварийных многоквартирных домов, в которых проживает 292 человек. На завершающей стадии строительства находятся два многоквартирных дома в городах Шатура и Рошаль, куда расселятся 482 жителя из 31 аварийного дома. В настоящее время ведётся строительство двух многоквартирных домов в городе Шатура, куда будет расселено 605 человек из 18 аварийных домов. Для расселения 41 аварийного дома, в котором проживает 709 наших жителей, и 66 аварийных домов в Рошале — планируется заключить контракт на проектирование и строительство многоквартирных домов в Шатуре и соответственно Рошале», — уточнил Прилуцкий.

Он подчеркнул, что благодаря внедрению нового способа получения жилищных условий посредством выдачи сертификатов, удалось ускорить темпы расселения в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.