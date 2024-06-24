Москвичам рассказали, на сколько подорожает аренда жилья с 1 июля

С 1 июля вырастут цены на аренду жилья. Ожидается повышение ставки на 10-15% в Москве, сообщает Life.ru .

Программа «Господдержка-2020», позволяющая приобретать жилье по выгодным процентным ставкам, заканчивается 1 июля. По мнению главного эксперта Академии личных финансов Татьяны Волковой, более высокие ставки приведут к тому, что население станет реже покупать квартиры, их будет устраивать только аренда. Ее стоимость будет расти из-за повышенного спроса.

Июньские цены на аренду квартир уже увеличились по сравнению с майскими. По данным сервиса «Яндекс.Аренда», в середине июня медианная цена съемного жилья в Старой Москве составила более 85 тыс. рублей. Это на 0,4% больше, чем в мае.

На данный момент арендовать жилье задешево можно в Южном Бутово. Цена студии там составит около 38 тыс. рублей. Также доступное для аренды жилье представлено в Кузьминках — 42 тыс. рублей. Замыкают этот топ бюджетные студии в Люблино — 43 тыс. рублей.

Тенденция роста цен увеличится к июлю, хотя и не будет слишком активной. Пиковые показатели будут достигнуты к концу лета. Как заявила директор департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet Юлия Дымова, рост ставки на аренду ожидается до 10–15%.

Ранее стала известна цена самой дешевой квартиры, которую можно приобрести в Москве с видом на Кремль. Ее стоимость — 20 млн рублей.