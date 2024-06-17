Самое доступное жилье с видом на Кремль оценили в 20 млн рублей

Самая бюджетная квартира с видом на Кремль обойдется покупателям в 20,4 млн рублей. Об этом сообщает Lenta.ru .

По данным Skolkovo Realty, двухкомнатная квартира площадью 59 кв м находится на территории Юго-Восточного округа столицы. Она располагается на 14-м этаже 25-этажного дома.

Самая близкая квартира расположена в 250 метрах от Красной площади. Она представляет из себя двухкомнатные апартаменты площадью 75 кв. м и стоит 120 млн рублей.

Также названа цена и самой дорогой квартиры, которая выставлена в районе Якиманка. Апартаменты составляют 355 кв. м, их цена — 538 млн рублей.

Отмечается, что, по состоянию на май, в столице продается 55,2 тыс. готовых квартир, в 35 из них есть вид на Спасскую башню. За год предложение пополнилось еще четырьмя подобными лотами. В 2021 году в продаже находилось 36 объектов.