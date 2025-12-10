Москвич пытается вернуть квартиру по «схеме Долиной» спустя 10 лет после продажи

Житель Москвы спустя 10 лет начал утверждать, что, когда продавал квартиру, не отдавал отчет своим действиям, так как находился «в рабстве». Теперь он хочет вернуть недвижимость по «схеме Долиной», сообщает Mash .

Предварительно известно, что в 2015 году 38-летний мужчина продал свою трехкомнатную квартиру в Тимирязевском районе столицы семье с двумя детьми за 8 миллионов рублей. Деньги он разделил с отцом, а затем приобрел дом в деревне под Владимиром, где и занялся сельским хозяйством.

Вдохновившись историей певицы Ларисы Долиной, которая смогла через суд вернуть квартиру, проданную матери-одиночке Полине Лурье, он обратился в суд с иском к нынешним владельцам жилья.

В своем иске он утверждает, что стал жертвой мошенников, не получил денег от продажи и находился под контролем некой женщины, которая лишила его возможности управлять своим имуществом. По словам адвоката, представляющего интересы покупателей, сделка была проведена в соответствии с законом, а продавец не имеет психических отклонений.

Текущие владельцы квартиры, добросовестные приобретатели, находятся в состоянии шока. Отец истца не поддержал инициативу сына, заявив, что продажа и раздел средств были произведены по закону, и считает поведение сына неприемлемым. Он намерен выступить в суде на стороне жильцов и убедить сына прекратить судебное разбирательство.

