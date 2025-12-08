У Лурье не было сомнений во вменяемости Долиной при сделке с квартирой

Адвокат покупательницы квартиры Ларисы Долиной Светлана Свириденко заявила, что у Полины Лурье не было сомнений во вменяемости известной певицы во время совершения сделки, сообщает РИА Новости .

Ранее Долина в иске к покупательнице Лурье отметила, что ответчик не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки о покупке жилья.

«Эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда. У нас не было сомнений во вменяемости Долиной», — подчеркнула адвокат.

По ее словам, Долина ведет педагогическую деятельность, поэтому певица должна проходить психиатрическое освидетельствование ежегодно.

Летом 2024 года Долина заявила, что ее обманули аферисты, заставив продать квартиру в центре Москвы. Мошенники обрабатывали певицу 4 месяца. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

Позднее Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

