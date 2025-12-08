Долина обвинила Лурье в недостаточной осмотрительности

Певица Лариса Долина в иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье отметила, что ответчик не проявила разумной осмотрительности при заключении сделки о покупке жилья, сообщает ТАСС .

В решении суда написано, что артистка указывает, что ответчик, которая занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью, заключая оспариваемые договоры, не проявила и минимального уровня разумной осмотрительности, проигнорировав сопутствующие сделке обстоятельства, которые говорили об искажении воли истца.

Летом 2024 года Долина заявила, что ее обманули аферисты, заставив продать квартиру в центре Москвы. Мошенники обрабатывали певицу на протяжении 4 месяцев. Чтобы «сохранить деньги», Долиной порекомендовали отправить их на безопасные счета. Для этого средства, часть из которых — от продажи имущества, нужно было передать курьеру. Суммарный ущерб оценивается минимум в 317 млн рублей.

Четверых мошенников поймали и отправили в колонию на 4-7 лет. Каждому выписали штраф на 900 тыс. рублей.

При этом Долина оспорила сделку купли-продажи в суде. В марте Хамовнический суд Москвы восстановил право собственности певицы. После этого Лурье, купившая жилье, оказалась и без денег, и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд не стали отменять вердикт. Затем Лурье пошла в Верховный суд. Заседание пройдет 16 декабря.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.