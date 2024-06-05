Москва ищет инвестора на комплексное развитие бывшей промзоны Карачарово

В Москве принимают заявки на торги по комплексному развитию участков Карачарово

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о старте приема заявок на торги на право комплексного развития участков бывшей промзоны Карачарово.

После реорганизации пространства на территории бывшей промзоны Карачарово появится порядка 900 новых рабочих мест. Заявку на участие в торгах можно подать до 5 июля, а сам аукцион состоится 15 июля. Победившему в торгах инвестору достанется территория общей площадью почти 4,5 гектара.

«Инвестор, которого определят по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловой квартал. Инвестиции в реализацию проекта составят почти 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 472 миллиона рублей. По итогам редевелопмента в Нижегородском районе появится около 900 рабочих мест», — рассказал Ефимов.

Поучаствовать в торгах могут в том числе компании из других российских территорий, а также любые заинтересованные лица, которые соответствуют предъявленным требования.

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