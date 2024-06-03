В Истре объявлен электронный аукцион по благоустройству лесопарка

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова рассказала, что объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарка в городском округе Истра Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарка в с. Павловская Слобода по адресу: Московская область, г. о. Истра, с. Павловская Слобода.

Планируется устройство деревянных тротуаров, настилов (мостов 65,2 м² и 204 м²).

Также предусмотрена установка системы видеонаблюдения, подключенная к системе «Безопасный регион».

Выполнение работ планируется завершить к октябрю 2024 года.

Работы осуществляются в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Истра Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.