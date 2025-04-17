Московский завод представил инновационный лифт для «умного города»

С 15 по 17 апреля в Санкт-Петербурге проводится Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо 2025», которая посвящена вопросам строительства и дизайна. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Москва: инвестиции и промышленность» .

Среди участников мероприятия — столичный «Карачаровский механический завод» (КМЗ), демонстрирующий на своей площадке передовые разработки.

Предприятие представило «умное» лифтовое оборудование, которое обеспечивает повышенный уровень безопасности, сокращает временные затраты и улучшает комфорт пользователей.

Лифт КМЗ функционирует на опережение: встречает пассажиров на первом этаже при их приближении, бесконтактно доставляет на нужный уровень, а также имеет специальный режим доступа для гостей и обслуживающего персонала.

«„Умные города“ будущего будут отличаться еще более глубокой интеграцией технологий в повседневную жизнь, повышением эффективности городских систем и созданием устойчивой городской среды», — рассказал заместитель генерального директора-коммерческий директор КМЗ Александр Гимадеев.

Он отметил, что «Карачаровский механический завод» активно работает над интеграцией инновационных решений в лифтовое оборудование.