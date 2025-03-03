Московский городской вокзал на Беговой планируют открыть в 2026 году

Открытие столичного городского вокзала Беговая планируется в 2026 году. В настоящее время строительные работы ведутся на семи объектах, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Крупнейший из них — вокзал на Беговой, который объединит метро, МЦД-1 и МЦД-4. Причем для четвертого диаметра это будет новая остановка, которой сегодня нет, — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 40%. Работы активно продолжаются, несмотря на плотную городскую застройку и необходимость обеспечения бесперебойного движения по МЦД.

Переход на станцию «Беговая» Таганско-Краснопресненской линии метро не потребует выхода на поверхность и займет всего 1 минуту. Пересадка между диаметрами в направлении Лобни и Апрелевки будет кроссплатформенной.

С открытием нового вокзала более 200 тыс. жителей и работающих в районах Беговой, Хорошевский и Пресненский смогут значительно ускорить свои передвижения по мегаполису.

Ранее стало известно, что в течение ближайших лет власти столицы планируют возвести и реконструировать семь московских городских вокзалов и Ленинградский вокзал.