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8 вокзалов достроят и реконструируют в Москве за 2 года

В течение ближайших лет в Москве планируют и дальше улучшать железнодорожное сообщение. Будут возведены и реконструированы семь московских горвокзалов и один Ленинградский вокзал, сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 2024 году возвели 17,4 км линий и восемь станций метро. Было начато движение по новой Троицкой ветке, и открыта станция «Потапово» Сокольнической линии.

В 2025 году продолжается возведение Рублево-Архангельской и Троицкой линий. Строится станция «Достоевская», находящаяся на Кольцевой ветке.

Создается проект, проводятся подготовительные работы на Бирюлевской линии. Начались работы по продлению Арбатско-Покровской линии до новой конечной станции «Гольяново».

До 2030 года в Москве собираются построить 71,4 километра линий, 31 станцию и 5 новых электродепо.

Большое количество работы проделано и в области развития дорог. С 2011 года были возведены 454 тоннеля, моста и эстакады, 328 пешеходных переходов.

Суммарно за это время построены 1,4 тыс. километров дорог. В 2024 году закончили реконструкцию развязок на МКАД и построили 100 км дорог.

В 2025 году будут возведены 265,5 км дорог. Созданы 50 искусственных сооружений и 51 пешеходный переход.