Молодым семьям Московской области вручили жилищные сертификаты

сегодня в 11:31

2026 год для трех молодых семей из Дмитрова начался с радостного события. Им вручили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», которая реализуется при поддержке Губернатора.

Счастливыми обладателями свидетельств на получение социальных выплат для приобретения жилья стали и 6 молодых семей из Воскресенска. Для них это знаковый момент, позволяющий решить квартирный вопрос.

В Черноголовке и Можайске по одной молодой семье с двумя детьми тоже вскоре отметят новоселье.

Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:

— возраст до 35 лет;

— нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);

— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.