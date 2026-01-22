Молодым семьям Московской области вручили жилищные сертификаты
Фото - © Администрация Дмитровского м.о.
2026 год для трех молодых семей из Дмитрова начался с радостного события. Им вручили сертификаты на приобретение или строительство жилья, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Субсидия предоставляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», которая реализуется при поддержке Губернатора.
Счастливыми обладателями свидетельств на получение социальных выплат для приобретения жилья стали и 6 молодых семей из Воскресенска. Для них это знаковый момент, позволяющий решить квартирный вопрос.
В Черноголовке и Можайске по одной молодой семье с двумя детьми тоже вскоре отметят новоселье.
Для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» нужно соответствовать нескольким критериям:
— возраст до 35 лет;
— нуждаться в жилье (менее учетной нормы на человека);
— проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
— иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья/возможность получить кредит на эту сумму.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.
«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.