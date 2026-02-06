Молодые семьи Подмосковья получили жилищные сертификаты в трех округах

В Пушкинском, Химкинском и Павлово-Посадском округах 23 молодые семьи получили жилищные сертификаты для приобретения жилья в Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Пушкинском округе прошла церемония вручения жилищных сертификатов 11 молодым семьям, включая две многодетные и две семьи участников спецоперации. Сертификаты позволяют приобрести квартиру или дом на территории Московской области.

В городском округе Химки свидетельства на получение социальных выплат получили шесть молодых семей. Для них это стало важным шагом к решению жилищного вопроса.

В Павлово-Посадском округе в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» вручили шесть свидетельств, одно из которых досталось многодетной семье. На встрече подчеркнули, что комфортное и безопасное жилье способствует стабильному развитию семей.

Для участия в подпрограмме необходимо соответствовать ряду критериев: возраст до 35 лет, потребность в улучшении жилищных условий, регистрация по месту жительства в Московской области, а также наличие дохода для оплаты 65% стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержку, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.