Минстройкомплекс Подмосковья обсудил с жителями вопросы переселения из ветхого жилья

В понедельник представители министерства строительного комплекса Московской области провели личный прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В мероприятии участвовали первый замминистра стройкомплекса Константин Лапин, сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило как очно, так и в дистанционном формате.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года, а также о строительстве в регионе по госпрограмме объектов социальной инфраструктуры.

Всего на личный прием обратились жители пяти городских и муниципальных округов: Богородский, Дмитровский, Красногорск, Павлово-Посадский и Рузский.

Каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.