Микрофинансовые организации смогут выдавать ипотеки россиянам

Россияне смогут получать ипотечные кредиты через микрофинансовые организации. Это решение может изменить ситуацию на рынке жилья и повлиять на кредитные досье заемщиков, сообщил эксперт по недвижимости Роман Крылов, пишет АБН24 .

Президент России Владимир Путин уже подписал закон, который разрешает микрофинансовым организациям (МФО), полностью принадлежащим регионам России, выдавать жилищные займы частным лицам. Несмотря на то, что это изменит сферу жилищного кредитования, у экспертов все равно остается много вопросов по поводу того, как это будет работать на практике.

«Как именно МФО будут выдавать ипотечные кредиты, пока не ясно. У микрофинансового сегмента традиционно неоднозначная репутация: его деятельность чаще ассоциируется с краткосрочными займами, покупками в рассрочку и высокой долговой нагрузкой заемщиков, что зачастую негативно влияет на кредитную историю. По сути, речь идет о тех же ипотечных кредитах, но выдаваемых дистанционно, безналичным способом. Зачем для этого давать „зеленый свет“ микрофинансовым организациям, пока сложно сказать, но со временем станет понятно», — пояснил Крылов.

В настоящее время получить ипотеку стало проще, особенно через онлайн-сервисы крупных банков. Однако рынок жилищного кредитования уже начал остывать — в некоторых сегментах падение достигает почти 45%. Специальные программы, такие как ипотека для семей или IT-специалистов, пользуются ограниченным спросом.

Крылов отметил, что, если ключевая ставка снизится на 1-2 процентных пункта, как ожидается, вклады могут стать менее привлекательными, и люди начнут вкладывать деньги в недвижимость как более надежный способ сохранения средств. Он также указал, что новые целевые ипотечные программы, скорее всего, появятся только в следующем году из-за текущих бюджетных ограничений.