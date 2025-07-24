Микрофинансовые организации смогут выдавать ипотеки россиянам
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Россияне смогут получать ипотечные кредиты через микрофинансовые организации. Это решение может изменить ситуацию на рынке жилья и повлиять на кредитные досье заемщиков, сообщил эксперт по недвижимости Роман Крылов, пишет АБН24.
Президент России Владимир Путин уже подписал закон, который разрешает микрофинансовым организациям (МФО), полностью принадлежащим регионам России, выдавать жилищные займы частным лицам. Несмотря на то, что это изменит сферу жилищного кредитования, у экспертов все равно остается много вопросов по поводу того, как это будет работать на практике.
«Как именно МФО будут выдавать ипотечные кредиты, пока не ясно. У микрофинансового сегмента традиционно неоднозначная репутация: его деятельность чаще ассоциируется с краткосрочными займами, покупками в рассрочку и высокой долговой нагрузкой заемщиков, что зачастую негативно влияет на кредитную историю. По сути, речь идет о тех же ипотечных кредитах, но выдаваемых дистанционно, безналичным способом. Зачем для этого давать „зеленый свет“ микрофинансовым организациям, пока сложно сказать, но со временем станет понятно», — пояснил Крылов.
В настоящее время получить ипотеку стало проще, особенно через онлайн-сервисы крупных банков. Однако рынок жилищного кредитования уже начал остывать — в некоторых сегментах падение достигает почти 45%. Специальные программы, такие как ипотека для семей или IT-специалистов, пользуются ограниченным спросом.
Крылов отметил, что, если ключевая ставка снизится на 1-2 процентных пункта, как ожидается, вклады могут стать менее привлекательными, и люди начнут вкладывать деньги в недвижимость как более надежный способ сохранения средств. Он также указал, что новые целевые ипотечные программы, скорее всего, появятся только в следующем году из-за текущих бюджетных ограничений.