Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную ипотеку»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что семейная ипотека превращается в «столичную». Она призвала содействовать молодым семьям в улучшении жилищных условий в районе, где они проживают, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Семейная ипотека превращается в столичную ипотеку, потому что более половины льгот, предназначенных для повышения рождаемости, приходится на Москву и Ленобласть», — высказалась Матвиенко.

Также она предложила и другие инициативы. Например, переориентировать маткапитал на поддержку многодетности — рождение третьего и последующих детей. От их количества в семье Матвиенко предложила также дифференцировать ставку по семейной ипотеке.

Ранее в Госдуме заявили, что инициатива председателя Совета Федерации РФ о том, чтобы заставить безработных жителей России оплачивать обязательное медицинское страхование, противоречит Конституции страны. Также подрывается социальная основа государства.

