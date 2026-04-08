Люди массово распродают жилье в районе, где погибли Усольцевы

Люди, которые проживают в районе Манской «петли смерти» в Красноярском крае, где не так давно пропала семья Усольцевых, массово распродают недвижимость. Количество объявлений в поселке выросло в два раза за полгода, сообщает SHOT .

Все началось с пропажи Усольцевых, которые ушли в поход 28 сентября. Семью до сих пор не нашли. Вместе с супругами пропала их пятилетняя дочь и собака. Трагедия в этих местах случилась не только с Усольцевыми.

Всего за несколько лет в районе «петли смерти» пропали еще 7 человек. Они все обладали специальными знаниями для прогулок по такой местности. Среди них кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию, бывший спецназовец, опытные туристы. Трое так и числятся без вести пропавшими, четверых нашли погибшими в тайге.

В этом районе на данный момент выставлено на продажу около 50 домов. Цены на недвижимость опускают до минимума. Например, дом площадью 72 кв. м можно купить всего за 300 тыс. рублей. Жители признаются, что хотят быстрее все продать и покинуть это место.

Река Мана в Красноярском крае считается мистической, вокруг нее ходит много легенд. Местные часто проводят обряды, чтобы задобрить духа реки, которого называют «дед». Он живет в туманах и скалах и может увести человека с тропы. Реку охраняют камни-стражи. По легенде — это окаменевшие люди, которые пропали в этих краях.

Есть предположение, что пропавшая в тайге Красноярского края семья Усольцевых могла встретиться с нелегальными золотодобытчиками или так называемыми «черными» лесорубами. Такую теорию озвучил альпинист Юрий Раилко, который участвовал в поисках.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.