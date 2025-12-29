сегодня в 18:31

Лепс снизил цену на особняк, который пытался продать за 1,1 млрд руб

Григорий Лепс все еще не может продать свой роскошный особняк в Подмосковье, который выставил за 1,1 млрд рублей. Ему пришлось снизить цену, сообщает SHOT .

Дом артиста площадью 1700 «квадратов» расположен на участке в 46 соток. Особняк выполнен в современном стиле. Внутри пять спален, восемь санузлов, винный погреб, бассейны, спа, терраса, кинотеатр и многое другое.

При этом мебели внутри нет. Покупателям придется приобретать ее дополнительно.

Изначально Лепс выставил особняк на продажу за 1 млрд 100 млн рублей. Однако огромная цена не привлекала потенциальных покупателей.

Тогда Лепсу пришлось пойти на уступки. Он снизил цену на 250 млн рублей — до 850 млн рублей.

Ранее стало известно, что Лепс поднял цену на выступления на 1 млн рублей перед Новым годом. Стоимость поднялась до 12 млн рублей.

