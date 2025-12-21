сегодня в 14:00

Лепс поднял цену на выступления на 1 млн рублей перед Новым годом

Певец Григорий Лепс поднял цену на выступления на один млн рублей перед Новым годом. 63-летний артист, предположительно, зарабатывает средства на свадьбу с 19-летней избранницей, сообщает SHOT .

Стоимость выступления Лепса на частных вечеринках поднялась до 12 млн рублей. В декабре певец взял максимальное число корпоративов. Свободных дат для выступлений почти нет.

В райдере артист просит перелет бизнес-классом. В некоторых случаях требует даже частный самолет. Также у клиентов запрашивает суточные в размере 30 тыс. рублей.

До этого артист поделился, что приобрел на Рублевке дом бывшей жене за 300 млн рублей. Из-за этого свадьбу с избранницей Лепса, Авророй Кибой, пришлось перенести.

