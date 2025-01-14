Глава Мытищ Купецкая напомнила, кто может претендовать на жилищный сертификат

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая напомнила, что многодетные семьи могут получить государственный сертификат на приобретение собственного жилья. Она рассказала о критериях для участия в программе.

Купецкая прокомментировала ситуацию с вручением жилищного сертификата многодетной семье Тахмины Самадовой. Глава Мытищ отметила, что женщина вместе с супругом, детьми и матерью живет в Мытищах уже 14 лет. Все они являются гражданами РФ.

По совам Купецкой, родители Самадовой — педагоги, сама она активно участвует в жизни города и занимается благотворительностью. Дети женщины — прилежные ученики. Также два брата Самадовой сейчас находятся в зоне СВО, они защищают страну. Оба были тяжело ранены, получили госнаграды.

«Семья Самадовых полностью соответствует всем условиям для получения жилищного сертификата», — написала Купецкая в своем Telegram-канале.

Глава Мытищ напомнила, что для участия в программе нужно воспитывать 7 и более детей и проживать в округе не менее 5 лет. Так, в прошлом году в Подмосковье жилищные сертификаты получили 24 многодетные семьи, одна из них из Мытищ.

Купецкая отметила, что для участия в программе многодетные семьи могут обратиться в отдел учета предоставления и приватизации жилых помещений МКУ «УИК г. о. Мытищи» по телефонам: 8 (498) 500-10-32, 8 (498) 500-10-71, 8 (495) 586-15-50. Каждую семью будут сопровождать на всем этапе подачи документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.