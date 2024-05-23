Крупный образовательный комплекс на 1550 мест появится на юге Москвы

Под возведение образовательного комплекса был предоставлен земельный участок общей площадью 4,29 га в Востряковском проезде, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская, в районе Бирюлево Западное появится крупный образовательный комплекс на 1550 мест. Из них 1250 — школьные, 300 — дошкольные. Возведут его в рамках Адресной инвестиционной программы.

Строительство комплекса позволит дополнить инфраструктуру района социально важными объектами.

Общая площадь земельного участка, который выделили под строительство, составляет 4,29 га. Были также утверждены изменения в правилах землепользования и застройки территории по адресам: Востряковский проезд, дом 3а, Востряковский проезд, дом 3б, Востряковский проезд, дом 5б.

Площадь всех строений составит около 30 тыс. кв. м, высота — не более 35 м.

Ранее стало известно о передаче под заселение шести новостроек в Новой Москве. В процессе строительства находятся еще 14.