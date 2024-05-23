Шесть новостроек по реновации в Новой Москве переданы под заселение

В Троицком и Новомосковском округах столицы в городскую программу реновации вошли 268 домов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Шесть жилых комплексов переданы под заселение, строятся и проектируются еще 14», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В Новой Москве власти продолжают активно развивать социальную инфраструктуру. Так, 10 детсадов строят и проектируют в районах Коммунарка, Щербинка, Троицк, Внуково и Филимонковский. В Коммунарке еще возводят два школьных здания, в Щербинке построили новую школу. Кроме того, в ТиНАО проектируются четыре крупных образовательных комплекса, включающих в себя школу и детский сад.

В планах возвести 11 поликлиник, девять из них находятся в работе.

После присоединения к столице территории ТиНАО там было построено 147 объектов образования и 26 объектов здравоохранения.