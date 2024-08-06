Крупный агрохолдинг приобрел 270 гектаров в Подмосковье

Между министерством имущественных отношений Московской области и ООО «Мосагрофуд-Д» заключен договор купли-продажи в отношении двух земельных участков общей площадью 270 гектаров земли сельскохозяйственного назначения в Дмитровском городском округе. Выкупная стоимость составила более 12 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В собственности у агрохолдинг находится порядка 2 тыс. гектаров земли. Ранее „Мосагрофуд-Д“ выкупил 12 земельных участков сельхозназначения общей площадью свыше 1 тыс. га, также расположенных в Дмитровском городском округе, сейчас ещё два. Предприятие занимается выращиванием овощей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Дополнительные площади позволят компании расширить свое производство, способное обеспечить полный цикл — от выращивания овощей до их поставки. Полевые работы агрохолдинг осуществляет с помощью современной сельхозтехники, овощи хранятся в 17 хранилищах, есть свой машинно-тракторный парк с ремонтными мастерскими, а также склады для хранения семян и удобрений.

В Минсельхозе Московской области добавляют, что предприятие реализует продукцию нескольких направлений: картофель, морковь и свекла столовые, также производит молоко цельное и мясо крупного рогатого скота. Ввод производственных объектов в эксплуатацию позволит создать более 120 дополнительных рабочих мест.

Также организации оказываются меры государственной поддержки. Так, в этом году получено 3 субсидии на собственное производство молока, производство овощей открытого грунта, производство картофеля общей суммой более 14 млн рублей. В прошлом году компания получила 6 субсидий в размере свыше 26 млн рублей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.