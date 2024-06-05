Красногорский ЖК «Тетрис» признан «Новостройкой Подмосковья № 1»

В состав жюри премии вошли заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, представители профессионального сообщества строительной отрасли и ведущих федеральных СМИ. Сочетание яркой архитектуры, насыщенной инфраструктуры и выгодной локации жюри сочло наиболее достойным награды в Московской области.

Центром притяжения торжественной церемонии стал интерактивный лифт, созданный Серпуховским лифтостроительным заводом совместно со студией Артемия Лебедева. Новая модель лифта грузоподъемностью 1 000 кг оборудована OLED-экранами под зеркалом, стеновыми панелями из полированной нержавеющей стали и приказной колонной из тонированного черного стекла.

Главная «фишка» — интерактивное зеркало. Лифт сделает вам комплимент, расскажет о том, какая погода, или о ситуации на дорогах. Через тонированное стекло «умного зеркала» гости мероприятия смогут сделать фото. Помимо указания этажа, на зеркальной панели отображаются различные информационные сводки: погода, ситуация на дорогах, графики общественного транспорта, биржевые котировки и т. д. Управление кабиной возможно со смартфона.

«Уникальный лифт, разработанный совместно с Артемием Лебедевым, — это наглядная демонстрация качества и технологических достижений отечественного производителя», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

«Рекорды рынка недвижимости» — ежегодная международная премия за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. Это престижная награда, своеобразный «Знак качества», признание компании-победителя в качестве лидера рынка в своем сегменте. Уже более 12 лет в конце года журнал Forbes публикует путеводитель по лучшим объектам и компаниям рынка недвижимости, ориентируясь на итоги премии. Объявление победителей проходит, в том числе, по итогам народного голосования. В 2024 году церемония награждения прошла в 15-й раз.

Жилой комплекс «Тетрис» — это девять жилых многоэтажек, в шаговой доступности от которых есть все необходимое для комфортной жизни. В том числе — образовательный комплекс на 420 мест общей площадью 7 тыс. кв. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.