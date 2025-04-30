Коуч Киркорова Тлиашинова срочно продает элитный дом за полмиллиарда рублей

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Коуч певца Филиппа Киркорова, блогер, психолог многих звезд Инна Тлиашинова в срочном порядке пытается продать элитный дом за полмиллиарда рублей. Почти столько же она должна ФНС РФ, сообщает SHOT .

Огромный дом Тлиашиновой расположен в Солнечногорске. Имущество находится в элитном поселке с серьезным уровнем охраны.

Площадь участка, на котором построен дом, составляет 200 соток. На территории есть корт для тенниса, хозяйственные постройки. Размер коттеджа Тлиашиновой — 1,6 тыс. квадратных метров.

В элитном трехэтажном доме есть бассейн, дорогая мебель, свой кабинет для SPA-процедур, пять спален. В коттедже есть лифт, баня, детская площадка и место для гостей.

Элитный дом Тлиашинова предположительно продает за 450 млн рублей. Коуч нашла покупателя, но он еще не перевел полную сумму.

Живущая в Дубае 43-летняя коуч блогеров Тлиашинова должна ФНС РФ 460,6 млн рублей. В своих соцсетях она убеждает, что умеет «прорабатывать деньги» и избавляться от финансовых блоков в подсознании.