Компания «Найнатс» достроит цех по обжарке семечек в Ступине до конца 2025 года

Компания «Найнатс» завершит строительство производственного цеха по обжарке семечек и орехов в особой экономической зоне «Ступино Квадрат» к середине декабря 2025 года, сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят проверку строительства производственного комплекса по обжарке орехов и семян на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Застройщик — компания «Найнатс» — инвестировал в проект 105 млн рублей.

Производственный корпус площадью почти 35 тысяч квадратных метров предназначен для выпуска обжаренных семян подсолнечника, тыквы и арахиса в индивидуальных упаковках. Планируется выпускать до 40 тысяч тонн готовой продукции в год, используя более 40 тысяч тонн сырья и до 100 тонн соли ежегодно.

Степень готовности объекта составляет 97%. По проекту завершение строительства запланировано на середину декабря 2025 года. Особая экономическая зона «Ступино Квадрат» была создана постановлением правительства РФ в 2015 году и является первой в России, реализуемой за счет частных инвестиций. На территории зоны работают 19 резидентов, где трудоустроено около 1,8 тысячи человек.

