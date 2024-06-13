Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Ногинске

В Ногинске Московской области 38 семей — переселенцев из аварийного жилья получили ключи от новых квартир. Торжественная церемония вручения ключей состоялась 11 июня, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

В мероприятии принял участие первый заместитель министра строительного комплекса Александр Туровский, глава Богородского городского округа Игорь Сухин, заместитель главы Анатолий Шуть, представители депутатского корпуса.

Два новых девятиэтажных дома построили на улице Юбилейная в рамках реализации государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья национального проекта «Жилье и городская среда».

Первые 38 семей из Ногинска 11 июня получили ключи от новых квартир в доме № 14Б на улице Юбилейной. Совсем скоро ранее жившие в аварийном жилье люди переедут в комфортные и современные квартиры.

«Сегодняшний день для нас самый знаменательный, чувства переполняют. Мы долго ждали этого момента. Сегодня, наконец-то, мы получим ключи от новых, благоустроенных квартир», — поделилась переселенка из дома № 23 по улице Советской Конституции Валентина.

В два дома на улице Юбилейная в Ногинске переедут 102 семьи. Это более 260 человек. Будет расселено более 4,5 тыс. кв. метров аварийного жилого фонда.

Квартиры в новостройках получат жители домов № 226, 228, 230 по улице 3-го Интернационала, № 5 по улице 1-я Жуковская, а также № 23 по улице Советской Конституции.

«Для Подмосковья эта программа имеет огромное значение, и в целом в Богородском округе за 5 лет расселено более одной тысячи человек — 400 семей смогли переехать в новые квартиры. До конца года еще более 300 семей переедут в новостройки в городе Старая Купавна. Здесь мы завершаем строительство четырех домов на улицах Кирова и Чкалова», — рассказал первый заместитель министра стройкомплекса региона Александр Туровский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.