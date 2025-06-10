Ключи от новых квартир вручили переселенцам из аварийного жилья в Богородском округе

В администрации Богородского округа в торжественной обстановке глава Игорь Сухин вручил жителям округа ключи от новых, современных, комфортабельных квартир. На этот раз семь семей стали счастливыми обладателями благоустроенных квартир в доме 14 Б по ул. Юбилейной в Ногинске, где в самое ближайшее время отметят новоселье.

Расселены аварийные дома по адресам г. Ногинск, ул. Коммунистическая, 1 и тупик Картонный, 22/1, а также г. Электроугли, переулок 1-й Троицкий, 8.

Работы по улучшению жилищных условий будут продолжены.

В планах этого года — переселить 783 человека. Это 23 аварийных дома в Старой Купавне — 342 человека. В Ногинске будет расселено 6 домов — 294 человека. А также 2 дома в городе Электроугли — 95 будущих новоселов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.