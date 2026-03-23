Ключи от новых квартир вручили 10 жильцам аварийных домов в Балашихе

20 марта председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой городского округа Балашиха, секретарем местного отделения «Единой России» Сергеем Юровым, вручили ключи от квартир участникам программы реновации, которая реализуется в рамках Народной программы партии. В церемонии также участвовали заместитель главы округа Евгения Сирота и представители строительной компании, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Новоселами стали 10 семей, которые ранее проживали в аварийных домах.

«От всей души поздравляю вас с этим знаменательным событием! Вручение ключей от новых квартир — это всегда особенно теплое и радостное мероприятие, наполненное светом надежды и новыми возможностями. Пусть вместе с новым жильем вас продолжат сопровождать счастье, благополучие и радостные события», — сказал Игорь Брынцалов.

Все переданные квартиры находятся в микрорайоне Авиаторов. В них уже сделан ремонт и подключены все необходимые инженерные системы, что обеспечивает комфортное проживание.

«От всей души поздравляю с этим долгожданным событием и искренне желаю, чтобы те жилые помещения, которые вы получаете, стали для вас настоящим домом», — сказал Сергей Юров.

В общей сложности до конца 2026 года планируется расселить 16 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Мероприятия по улучшению жилищных условий в Балашихе проводятся в рамках областной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.