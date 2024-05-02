Капремонт в гимназии Одинцовского округа завершен на 40%

В рамках президентской программы по капитальному ремонту образовательных учреждений продолжается капремонт здания гимназии в рабочем поселке Большие Вяземы Одинцовского округа. Общая строительная готовность составляет 40%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте заняты 85 рабочих и 3 единицы техники. Строители ведут устройство стяжки пола и штукатурку стен, монтаж электрических систем, фасадные и кровельные работы. Рабочие проводят замену оконных и дверных блоков, благоустройство прилегающей территории.

Планируется, что к концу лета текущего года ремонт здания завершится, и 1 сентября обновленная гимназия встретит своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.