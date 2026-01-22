сегодня в 16:04

Капремонт стадиона «Мещера» в Егорьевске завершат к июню 2026 года

Капитальный ремонт стадиона «Мещера» в Егорьевске планируют завершить к июню 2026 года. На обновление объекта выделено 684 млн рублей в рамках региональной программы и народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по капитальному ремонту стадиона «Мещера» в Егорьевске продолжаются несмотря на зимний период. Общая площадь плоскостных сооружений превышает 15,5 тысячи квадратных метров. На территории установлены четыре видеокамеры для круглосуточного контроля порядка.

По словам председателя совета депутатов округа Михаила Лаврова, строительная готовность объекта составляет 51%. Сейчас ведется обновление административного корпуса площадью 650 квадратных метров: монтируются фасадные панели, оконные откосы и отливы, внутри здания выполняется монтаж системы электроснабжения. Завершена разработка проекта котельной, которая обеспечит подогрев футбольного поля и отопление строений на территории стадиона.

В прошлом году выполнен основной объем работ по модернизации спортивного ядра: проложена дренажная система, установлен подогрев футбольного поля, смонтировано новое освещение, подготовлено основание для искусственного газона. Завершено асфальтирование секторов и беговых дорожек, которые вскоре получат современное покрытие. Также проведено благоустройство прилегающей территории, заменено ограждение и перенесена основная входная группа стадиона.

Открытие обновленного стадиона для жителей планируется в июне 2026 года.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.