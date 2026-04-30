С Байконура впервые запустили новую российскую ракету-носитель «Союз-5»

Пуск был произведен 30 апреля в 21:00 по московскому времени. Старт прошел в рамках летно-конструкторских испытаний.

При этом первая и вторая ступени ракеты отработали штатно. Габаритно-массовый макет полезной нагрузки выведен на расчетную суборбитальную траекторию. После завершения программы полета он упал в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

«Союз-5» оснащен самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем. Среди ключевых преимуществ новой ракеты — двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки (до 17 тонн), высокая точность выведения, снижение удельной стоимости доставки грузов на орбиту, а также использование экологически чистых компонентов топлива.

