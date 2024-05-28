сегодня в 12:22

Капремонт спорткомбината «Строитель» в Подмосковье выполнен на 40%

В п. Селятино Наро-Фоминского городского округа продолжается капитальный ремонт спорткомбината «Строитель». Готовность объекта составляет более 40%. Об этом сообщила пресс-служба регионального минстроя.

Работы ведутся в рамках президентской программы.

«На площадке подрядчик выполняет демонтаж окон, монтаж инженерных сетей, замену утеплителя кровли. Также запланированы работы по проведению ремонта крыши и фасада здания, ремонт спортивных залов и внутренних помещений спорткомплекса, замена системы вентиляции и реконструкция чаш бассейна», — отметили в ведомстве.

Общая площадь здания составляет 2,5 тыс. кв. метров.

Завершение строительства запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.