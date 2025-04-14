Капремонт культурного центра «Октябрь» в Электростали завершен на треть

На проспекте Ленина в Электростали продолжаются работы по капитальному ремонту здания культурного центра «Октябрь». Общая стройготовность по завершенным видам работ 30%, об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

​«На площадке 70 рабочих. Демонтажные работы завершены. Строители ведут фасадные и кровельные работы, ведется внутренняя отделка помещений, прокладка слаботочных систем, устройство инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

В здании площадью более 7,4 тыс. кв. м проведут ремонт фасада и входной группы, заменят кровлю и все инженерные системы, обновят все внутренние помещения, установят новое сантехническое оборудование, окна и двери. Поставят новые мебель, звуковое и светотехническое оборудование. На прилегающей территории проведут благоустройство.

Открыть обновленный культурный центр планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.