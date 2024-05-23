сегодня в 12:08

Капремонт дошкольного отделения гимназии в округе Дзержинский завершат в декабре

По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту двух зданий дошкольного отделения МБОУ «Гимназия № 4» в г. Дзержинский, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы будут проведены в рамках президентского проекта по капремонту объектов образования.

В рамках проекта планируется ремонт двух зданий на улице Спортивная. Будут проведены кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замена инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории.

Первый корпус детского сада площадью почти 1 тыс. кв. метров был построен в 1962 году и рассчитан на 140 малышей. Второй корпус возведен в 2013 году и рассчитан на 80 детей. Его площадь составляет более 1,8 тыс. кв. метров.

Работы планируют завершить в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.