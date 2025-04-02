Капремонт дошкольного отделения гимназии № 5 в Красногорске выполнен наполовину

В рамках госпрограммы на улице Циолковского в Красногорске наполовину завершен капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 5. Работы ведутся в графике, сообщает пресс-служба регионального минстройкомпекса.

«На площадке 36 рабочих и 5 единиц техники. Ведется монтаж системы отопления, прокладка кабеля освещения и розеток, слаботочных систем, укладка плитки, монтаж системы вентиляции, чистовая отделка помещений. Подрядчик приступил к фасадным работам. На прилегающей территории ведется планировка территории под выполнение работ по благоустройству», — уточняется в сообщении.

Общая площадь объекта — 1688 квадратных метров. Дошкольное отделение рассчитано на 155 мест.

Капитальный ремонт детского сада планируется завершить к началу учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.