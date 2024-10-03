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Капремонт Дома культуры в Богородском округе завершат до конца 2024 года

В поселке Зеленый Богородского округа завершается воссоздание Дома культуры. Сейчас продолжается ремонт зала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На днях профильный заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов совершил очередную рабочую поездку в ДК, где в настоящее время ведется ремонт зрительного зала. Это самый интересный и одновременно трудный этап. Удобные кресла, обновленное убранство — скоро Дом культуры встретит первых зрителей после своего перерождения.

Как только здание Дома культуры было передано в муниципальную собственность, сразу же приступили к его интенсивному восстановлению. Зданию устроили настоящую перезагрузку: отремонтировали все — кровлю, систему отопления, сами помещения. Установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, произвели замену дверей, установку и замену оконных блоков, закупили мебель.

К концу года планируется его завершить.

Также Сергей Пастухов побывал в структурном подразделении Купавинской детской школы искусств, в которой уже 37 юных музыкантов занимаются музыкой.

Все это — приятные перемены и хлопоты, ведь есть для кого стараться. На территории новых микрорайонов проживают молодые семьи с детьми и все хотят сделать свой досуг максимально творческим.

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