Флягу времен ВОВ нашли на Бородинском поле Можайского округа

Интересную находку обнаружили Олеся и Владимир — молодая семейная пара из близлежащей к Бородинскому полю деревни, и принесли сотрудникам музея. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.

Артефакт войны нашли при проведении земельных работ на участке. Откопав и почистив ее, стало понятно, что это совершенно мятая, возможно раздавленная гусеницей танка или другой тяжелой техникой солдатская фляга.

Олеся и Владимир уже не раз находили на своем дачном участке свидетельства войны. Сотрудники Бородинского музея поблагодарили ребят за находку и желание передать ее в музей.

«При внимательном осмотре можно увидеть нацарапанные на фляге буквы А, Р или В, а также 5 единиц. Что они означают? Вряд ли мы узнаем, кому принадлежала эта вещь и как сложилась его судьба… Можем только гадать и предполагать…», — отметили сотрудники Бородинского музея в своем сообществе.

Теперь эту, как и множество других находок Бородинского поля, будут показывать посетителям музея на интерактивных площадках. Еще один безмолвный свидетель расскажет о героизме и самопожертвовании наших прадедов — Героев Великой Отечественной войны.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.