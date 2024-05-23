Капремонт Дома культуры имени 1 Мая в Подольске находится на контроле властей

Капитальный ремонт Дома культуры имени 1 Мая в Подольске находится на контроле главы округа Григория Артамонова, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Капитальный ремонт здания Дома культуры имени 1 Мая ведется в рамках нацпроекта «Культура и туризм Подмосковья».

«К ремонту подходим со всей ответственностью. Усилим монолитные конструкции, оконные проемы и части колонн под дополнительную нагрузку, полностью заменим крышу над основным корпусом из-за негодности деревянных стропильных конструкций, обновим имеющийся спортзал», — отметил глава округа.

Он добавил, что рабочие все делают с нуля.

«Самое сложное — отделка концертного зала и фойе, где необходимо реставрировать сложные элементы декора. Работы много, но до конца года планируем их завершить. Понимаю, что всем воспитанникам, педагогам не терпится вернуться в родные стены. Именно поэтому ежедневно на объекте трудятся порядка 70 человек. И количество рабочих будем увеличивать», — сообщил Артамонов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.