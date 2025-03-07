Капремонт ДК имени 1 Мая в мкр Климовск Подольска завершен на 70%

В мкр. Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт здания Дома культуры им. 1 Мая. Подрядчик завершил работы на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ремонт проводится в рамках государственной программы Подмосковья за счет бюджетных средств. В настоящее время на объекте ведутся отделочные и фасадные работы, кроме того строители завершают ремонт крыши учреждения, параллельно с этим идет монтаж инженерных коммуникаций.

Общая площадь здания составляет 4 350 кв. метров. В рамках проекта будут заменены все инженерные сети, сантехническое оборудование, окна и двери, проведена внутренняя отделка помещений, утеплены фасад и кровля, обновлены входные группы, проведено благоустройство территории. В ходе работ также будет выполнено техническое переоснащение Дома культуры.

Дом культуры им. 1 Мая — это одно из старейших учреждений культуры в городском округе. Открытие планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.