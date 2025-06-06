Капитальный ремонт гимназии № 23 в Химках завершен наполовину

Глава Химок Елена Землякова, депутат Совета депутатов Руслан Шаипов и директор учреждения Олеся Климачева проверили ход капитального ремонта во втором корпусе гимназии № 23. Общая строительная готовность здания составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Корпус гимназии рассчитан на 165 детей. Планируем, что капитальный ремонт будет завершен к новому учебному году, и дети смогут начать занятия в комфортных и современных условиях!» — рассказала Елена Землякова.

В настоящее время специалисты проводят работы по установке подоконников, устройству оконных откосов, утеплению фасада, устройству кровли, а также прокладке инженерных сетей водо- и теплоснабжения.

В обновленном корпусе гимназии № 23 создадут все условия для того, чтобы ученикам было комфортно и удобно. Предусмотрели все: начиная от гардероба, где ребята смогут оставлять верхнюю одежду и обувь, и заканчивая рекреациями, где можно отдохнуть и пообщаться в перерывах между уроками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.