Капитальный ремонт Часцовской школы в Одинцовском округе выполнен на 27%

В поселке Часцы Одинцовского округа завершено более четверти работ по капитальному ремонту Часцовской средней школы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Часцах продолжается капитальный ремонт здания средней школы. На данный момент строительная готовность объекта составляет 27%. Работы ведутся в рамках государственной программы капитального ремонта социальной инфраструктуры Подмосковья и нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте трудятся 40 специалистов. Завершены демонтажные работы, продолжаются отделочные работы и ремонт фасада. Площадь здания составляет 2 302,3 кв. м.

В ходе ремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят вентиляционные короба, утеплят и покрасят стены, зальют и уложат полы, установят новые двери и осветительные приборы. Также будет выполнена прокладка инженерных коммуникаций, фасадные и кровельные работы. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.